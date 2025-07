Evitato il taglio dei seggi in Consiglio regionale salvi i 50 posti in Aula

Ottima notizia per la Puglia: il Consiglio regionale ha deciso di mantenere i 50 seggi, respingendo il taglio a 40 e preservando così la rappresentanza democratica. Una scelta che rafforza la stabilità istituzionale e dà segnali positivi sul rispetto delle regole democratiche. Questo importante passo influisce direttamente sulle future Regionali, garantendo un equilibrio più stabile e una voce più forte per i cittadini pugliesi.

Un altro tassello si aggiunge al complicato puzzle delle prossime Regionali: il Consiglio regionale pugliese salva i 50 seggi, non ci sarà il taglio a 40 per il calo della popolazione.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Evitato il taglio dei seggi in Consiglio regionale, salvi i 50 posti in Aula

