Estorsione a ex sindaco nel Casertano arrestato giornalista

Un terremoto scuote il mondo politico e giornalistico nel casertano: il giornalista Mario De Michele è stato arrestato dai carabinieri di Marcianise con l'accusa di estorsione ai danni dell'ex sindaco di Orta di Atella. Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla trasparenza e sull’etica professionale, mettendo in discussione il confine tra informazione e illegalità. La vicenda si sviluppa come un inquietante monito sul delicato rapporto tra potere e stampa.

