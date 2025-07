Enasarco venduta la quota del 3,05% in Mps e rafforzata la partecipazione in Mediobanca attraverso la gestione di Miria Group

La Fondazione Enasarco sta rinnovando la propria strategia di partecipazione bancaria, dismettendo quote in MPS, BPM e Intesa Sanpaolo per rafforzare l’investimento in Mediobanca tramite la gestione di Miria Group. Questa mossa rappresenta un passo deciso verso una maggiore redditività e diversificazione del portafoglio, aprendo nuove opportunità di crescita e consolidamento nel panorama finanziario italiano. Un cambiamento che promette di ridefinire il ruolo della fondazione nel settore.

La Fondazione riorganizza le partecipazioni bancarie: dismesse posizioni in Mps, Bpm e Intesa Sanpaolo, reinvestite in Mediobanca tramite la sgr lussemburghese Miria La Fondazione Enasarco, a seguito del rinnovo della governance con la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e della pre.

