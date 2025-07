Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di luglio

Preparati a vivere un luglio all’insegna dell’avventura con le nuove uscite di Edizioni BD e J-POP Manga! Tra storie coinvolgenti e personaggi indimenticabili, il catalogo si arricchisce di titoli che attraversano culture e generi diversi, portandoti in un viaggio emozionante dal cuore di Osaka alle strade di New York. Non perdere l’occasione di scoprire queste novità che renderanno il tuo mese unico e indimenticabile!

A luglio il catalogo di Edizioni BD & J-POP Manga si arricchisce di nuove storie adatte a tutti i gusti e pronte ad accompagnarci in viaggio per il mondo! Dalle periferie di Osaka risuoneranno le rime arrabbiate del giovane rapper Yukito Oji, il protagonista de La voce della strada. di Kei Usuba. Il sassofonista Dai Miyamoto porterà invece i lettori negli USA, alla scoperta delle origini del jazz, in Blue Giant EXPLORER, la terza stagione del pluripremiato manga Blue Giant firmato da Shinichi Ishizuka. Ci si sposta poi nei regni magici di Frieren in Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology, raccolta di storie brevi e spin-off firmate dai mangaka Soichi Igarashi, Jona, Kassan, Ren Miura e Kazumi Yamaguchi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di luglio

