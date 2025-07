Ecobonus e bonus casa Enea | online portale per invio dati 2025

Se state pianificando lavori di miglioramento energetico o ristrutturazioni, è fondamentale conoscere il nuovo portale Enea per l’invio dei dati relativi all’ecobonus e bonus casa 2025. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie ha aggiornato la piattaforma, semplificando le procedure e garantendo una gestione più efficiente delle detrazioni fiscali. Scopri come sfruttare al meglio questa novità per ottimizzare i tuoi interventi e beneficiare delle agevolazioni.

E’ operativo il portale aggiornato dell’Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa. Lo comunica l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ecobonus e bonus casa, Enea: online portale per invio dati 2025

