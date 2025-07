Ecco la lieta novità estiva | ribassi dei listini e costi in calo di benzina e diesel

Finalmente una buona notizia per gli automobilisti: i prezzi dei carburanti sono in diminuzione, grazie ai ribassi sui listini e ai costi più bassi di benzina e diesel. Alla pompa, il risparmio si fa sentire, con prezzi medi in calo rispetto a ieri. Questa tendenza positiva rappresenta un sollievo per le tasche di tutti, rendendo più facile affrontare le spese quotidiane di viaggio. È il momento di approfittarne!

I prezzi dei carburanti, praticati alla pompa, oggi risultano in calo, dopo i ribassi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese, ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,744 eurolitro (-3 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732), diesel self service a 1,675 eurolitro (-3, compagnie 1,680, pompe bianche 1,664). Benzina servito a 1,884 eurolitro (-3, compagnie 1,927, pompe bianche 1,803), diesel servito a 1,816 eurolitro (-3, compagnie 1,859, pompe bianche 1,735). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ecco la lieta novità estiva: ribassi dei listini e costi in calo di benzina e diesel

In questa notizia si parla di: benzina - ribassi - listini - calo

Ribassi sui carburanti: gasolio in calo, benzina in rialzo secondo Staffetta Quotidiana - Ribassi sui carburanti con il gasolio in calo per il sesto giorno consecutivo nel Mediterraneo, mentre la benzina registra un rialzo secondo Staffetta Quotidiana.

La benzina è tornata al livello del 9 giugno e il gasolio al 13. Primi segnali di ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi Vai su Facebook

Carburanti, prezzi medi in calo; Greggio giù, benzina alle stelle: Antitrust all’attacco; Prezzi carburanti, timidi ribassi per benzina e diesel. Calo insufficiente per Codacons.

Prezzi benzina, ecco la lieta novità estiva: ribassi dei listini e costi in calo - I prezzi dei carburanti, praticati alla pompa, oggi risultano in calo, dopo i ribassi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori ... Secondo iltempo.it

Carburanti, il calo dei prezzi è lento: cresce la preoccupazione - I recenti ribassi delle quotazioni internazionali del petrolio non trovano ancora pieno riscontro nei prezzi dei carburanti in Italia. Riporta tecnoandroid.it