eccellenza civitanovese una trattativa infinita

L’attesa della svolta per la Civitanovese si fa spasmodica, un vero e proprio "Godot" calcistico che tarda a arrivare. Tra rumours e speranze, il futuro del club rossoblù sembra pendere da un filo sottile di eventi imminenti. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo, ma le promesse di epiloghi già visti ci invitano alla prudenza. Resta da scoprire se l’incontro tra Profili e Ciaccia porterà finalmente la tanto attesa svolta.

L’attesa di "Godot" per il futuro della Civitanovese. Passano i giorni senza che vi siano evoluzioni sulla situazione del club rossoblù. Secondo alcuni, oggi potrebbe essere il giorno decisivo, ma è pur vero che si diceva così anche di lunedì scorso e poi non è accaduto nulla di rilevante. Ciò che potrebbe avvenire oggi è un incontro tra il patron Mauro Profili e Davide Ciaccia, quest’ultimo è l’ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi interessato a rilevare la compagine societaria. In precedenza, Ciaccia ha raggiunto un accordo preliminare per il 25% delle quote sociali che fanno riferimento all’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net