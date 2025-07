E dopo Venezia luna di miele extra lusso e sempre in Italia | il viaggio di nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

esclusive e affascinanti d'Italia, tra panorami mozzafiato e esperienze da sogno. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto di vivere un viaggio di nozze all'insegna del lusso e dell’eleganza, immergendosi nelle meraviglie della nostra penisola. Un amore per l’Italia che si manifesta non solo nei loro occhi, ma anche nelle mete che hanno deciso di esplorare. La loro avventura continua...

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sembrano davvero innamorati dell’Italia, tanto da decidere di prolungare il loro soggiorno ben oltre la sontuosa celebrazione nuziale a Venezia. Dopo tre giorni di festeggiamenti da favola, con circa duecento ospiti giunti da ogni angolo del mondo, la coppia ha salutato la Laguna per dare inizio alla loro luna di miele. Ma non hanno lasciato il Belpaese: la loro “honeymoon” prosegue infatti in alcune delle mete più esclusive del territorio italiano, confermando il legame profondo che li unisce a queste terre. Secondo quanto riportato da Forbes, il matrimonio veneziano avrebbe avuto un costo complessivo di circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La luna di miele dei Bezos in Sicilia, è un sogno italiano d'amore eterno tra mito, lusso e nostalgia - Dopo il tailleur Dior, bianco con bottoni neri, abbinato a un foulard di Hermes a coprire i capelli, come nei migliori figurini di moda anni '50, seguito dall'abito da sposa a maniche lunghe con busti ... Da elle.com