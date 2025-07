Dumfries pericolo a tempo per l’Inter! Una clausola di mezzo – SM

Denzel Dumfries, simbolo di affidabilità e crescita per l’Inter, ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, rafforzando il legame con i nerazzurri. Tuttavia, dietro questa fiducia si cela anche qualche preoccupazione, poiché le questioni interne potrebbero influenzare le strategie future del club. Tra continuità e sfide da affrontare, l’Inter si prepara a navigare in un mercato ricco di opportunità e incognite che richiedono attenzione e decisioni ponderate.

L'Inter non può pensare solo agli eventuali acquisti da fare in questa sessione di mercato. Ci sono anche grane interne da risolvere, una riguarda il contratto di Denzel Dumfries per Sport Mediaset. CONTRATTO – Denzel Dumfries ha rinnovato intorno ai primi di novembre il suo contratto con l' Inter fino al 2028. Una fiducia di lungo termine al club che lo ha portato nel calcio che conta e che gli ha fatto fare due finali di Champions League oltre che vincere uno scudetto. Prima di quel periodo sembrava un separato in casa, le prestazioni mancavano e Simone Inzaghi addirittura gli preferiva Matteo Darmian esterno alto.