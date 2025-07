Droga nella scatola del cambio arrestati due marocchini | Scusateci ci spiace' '

Nel cuore di Olginate, un'operazione inaspettata ha portato alla luce un traffico di droga nascosto nel modo più insospettabile: nella scatola del cambio di un'auto. Due giovani marocchini di 23 anni sono stati arrestati durante un controllo stradale, sorprendendo le forze dell'ordine con questa astuta trovata. La vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza di vigilare e contrastare lo spaccio, anche nei modi più innovativi e sorprendenti.

Olginate (Lecco), 2 luglio 2025 – Avevano nascosto la droga nella scatola della leva del cambio dell'auto. Non si vedeva, ma si sentiva. Gli agenti della Polizia locale di Olginate e della questura hanno arrestato due spacciatori: sono due stranieri di 23 anni del Marocco. “ Ci spiace ”, si sono scusati i due in tribunale. La droga. I due sono stati fermati durante un posto di controllo stradale: appena si sono sporti nell'abitacolo dell'auto su cui viaggiavano i due, i poliziotti della Locale sono stati investiti da un forte odore di hashish. Non hanno dovuto cercare nemmeno molto per individuare dove lo nascondevano: nel vano della leva del cambio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga nella scatola del cambio, arrestati due marocchini: “Scusateci, ci spiace''

