Drammatico scontro frontale tra due auto Pesante il bilancio | tre feriti ricoverati in codice rosso Lo schianto tra Colleferro e Artena

Un drammatico scontro frontale tra due auto pesanti ha sconvolto il territorio tra Colleferro e Artena, lasciando dietro di sé un bilancio di tre feriti gravi. Le vittime sono state immediatamente assistite e trasportate in codice rosso, mentre le auto coinvolte sono state quasi completamente distrutte. Un incidente che evidenzia ancora una volta la pericolosità delle strade e l’importanza della prudenza. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio 2025, lungo Via Latina, al civico 115, ai confini tra i comuni di Colleferro e Artena. Due auto sono rimaste quasi completamente distrutte dopo una collisione frontale che ha coinvolto tre persone, di cui due ricoverate in codice rosso. Il Bilancio e i Feriti. L'incidente ha avuto luogo verso le 19:30, e le immagini di quello che resta delle due auto sono impressionanti. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sul posto per prestare soccorso ai feriti: una coppia, marito e moglie della zona, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Palestrina, mentre un altro uomo di origine straniera è stato portato in codice rosso all'ospedale di Colleferro.

