Drammatico scontro frontale tra due auto forse per un sorpasso azzardato | feriti gravemente un uomo ed una donna L’incidente alla periferia di Aprilia

Un drammatico impatto tra due auto sconvolge la periferia di Aprilia, lasciando feriti gravi un uomo e una donna. La furia dello scontro, forse scatenata da un sorpasso azzardato, ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Mentre le indagini degli agenti cercano di chiarire le cause, l’incidente mette in luce i rischi di comportamenti imprudenti alla guida. La sicurezza stradale è un tema che merita massima attenzione, perché nessuno dovrebbe pagare con la vita un gesto avventato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente stradale grave ha avuto luogo ieri sera lungo via dei Cinque Archi, all’altezza dell’intersezione con via Valtellina, nel territorio di Aprilia. Due auto, una condotta da una donna classe 1956 e l’altra da un uomo classe 1985, si sono scontrate frontalmente. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale. Prima ipotesi: un sorpasso non riuscito. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro potrebbe essere stato causato da un sorpasso non riuscito, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare con certezza la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drammatico scontro frontale tra due auto, forse per un sorpasso azzardato: feriti gravemente un uomo ed una donna. L’incidente alla periferia di Aprilia

In questa notizia si parla di: incidente - drammatico - scontro - frontale

Gianmarco Steri ricorda il drammatico incidente tenuto segreto a Uomini e Donne - Gianmarco Steri, noto volto di Uomini e Donne, ha scelto di aprire il suo cuore svelando un episodio che aveva mantenuto segreto: un grave incidente avvenuto un anno fa, il 30 giugno.

Terribile incidente in galleria: scontro frontale tra due auto, morto un padre di 44 anni davanti al figlio >> https://buff.ly/GwqSAPw Vai su Facebook

Frosinone, scontro frontale nella notte sulla Casilina: quattro morti; Drammatico scontro frontale sull’Aurelia, tre feriti: uno è grave; Drammatico incidente stradale a Chieti: 3 morti in uno schianto frontale tra auto, un ferito gravissimo.

Drammatico incidente sulla Casilina a Frosinone: quattro morti in uno scontro frontale tra due auto - Quattro uomini perdono la vita in un incidente frontale sulla via Casilina a Frosinone; lutto cittadino proclamato, indagini in corso per chiarire le cause dello scontro tra Mercedes 200 E e Alfa Rome ... Si legge su gaeta.it

Tragico incidente a Frosinone: 4 morti in uno scontro frontale. Chi erano le vittime - Un incidente mortale tra due auto a mezzanotte alle porte di Frosinone che cancella sogni e speranze. Secondo informazione.it