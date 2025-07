Dovbyk tra Milan Juve e incroci di mercato | spunta l’ipotesi Gimenez

Valutare attentamente le implicazioni di un possibile scambio tra Dovbyk e Gimenez potrebbe segnare una svolta nel mercato estivo. Le voci, ancora senza conferma ufficiale, stanno già creando un fermento tra tifosi e addetti ai lavori. In un mondo dove ogni dettaglio conta, seguire da vicino gli sviluppi può fare la differenza trarestare sull’orlo dell’ignoto o anticipare il futuro delle grandi squadre. Il calciomercato, si sa, è tutta una questione di attimi.

Nel calciomercato, certe voci nascono in sordina e crescono nel silenzio, fino a diventare onde che agitano la quiete apparente dei dirigenti. L’ultima indiscrezione arriva da ReteSport e ha il potenziale per scuotere più di una big: il Milan avrebbe chiesto informazioni per un clamoroso scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Nulla di definito, per ora. Ma quando due nomi del genere iniziano a girare negli stessi discorsi, vale la pena alzare le antenne. Il Milan riflette: Gimenez sul piatto, Dovbyk come obiettivo. La voce non parla ancora di trattativa, ma la richiesta di informazioni da parte del Milan è concreta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it