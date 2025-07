Direttamente da Parigi tre idee capelli maschili per affrontare la lunga estate calda 2025

Direttamente da Parigi, ecco tre idee capelli maschili per affrontare l’estate calda 2025 con stile e originalità. Tre uomini, tre look distinti, per distinguerti con classe in prima fila: dal capello spettinato di Robert Pattinson alle linee perfette di Daniel Craig, fino alle cornrows geometriche di A$AP Rocky. In un’atmosfera glamour, tra flash e tendenze, scopri come reinventare il tuo hairstyle per essere protagonista anche sotto il sole estivo.

T re uomini, tre stili diversi, tre scelte diverse per farsi notare – con classe – in front row. Robert Pattinson spettinato, Daniel Craig con la riga perfetta e Asap Rocky con le cornrows geometriche: al debutto delle collezioni Dior by Jonathan Anderson fanno impazzire i flash a ogni moviemento. Rihanna e Asap Rocky, è amore X I trend capelli nel parterre di Dior Homme. Clima fashion, location sontuosa, flash impazziti. Il défilé della collezione Dior Homme Menswear Spring Summer 2026 attira tre protagonisti maschili di fama mondiale. Decisi a contendersi la scena, dettando le nuove regole dello stile estivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Direttamente da Parigi, tre idee capelli maschili per affrontare la lunga estate calda 2025

In questa notizia si parla di: direttamente - parigi - idee - capelli

Orrore a Roma, a Villa Pamphili, dove nel tardo pomeriggio è stato trovato il corpicino di una neonata. Dalle prime informazioni avrebbe circa 5 mesi. Si tratterebbe di una femmina di carnagione chiara, così come anche i capelli. Sul corpo segni di trauma sul b Vai su Facebook

Tagli capelli corti 2025: 20 idee dalle sfilate di Parigi. Hairlook d’autore con pieghe naturali; 4 idee capelli per l’autunno direttamente dalla settimana della moda di Parigi; I tagli con frangia più belli dello streetstyle parigino.

Capelli 2025: idee da copiare dalle strade di Tokyo, Parigi e Copenaghen - MSN - Dalle settimane di moda più importanti, come quelle di Milano e Parigi, fino alle più lontane e indie come quelle di Tokyo e Copenaghen. Come scrive msn.com

Capelli donna 2025: idee e tagli dalle capitali della moda | AMICA - Dalle settimane di moda più importanti, come quelle di Milano e Parigi, fino alle più lontane e indie come quelle di Tokyo e Copenaghen. Scrive amica.it