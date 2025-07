Digitale Terrestre | arriva iL61 NETWEEK il nuovo canale nazionale sul MUX Persidera 1

Il digitale terrestre si rinnova ancora una volta: dal 2 luglio 2025 nasce il nuovo canale nazionale iL61 NETWEEK sul mux Persidera 1, portando freschezza e innovazione nel panorama televisivo gratuito. Con questa novità , gli spettatori avranno accesso a contenuti innovativi e di qualità , ampliando l’offerta di intrattenimento disponibile in chiaro. Dove trovare iL61 NETWEEK: ...

La piattaforma digitale terrestre continua a rinnovarsi e ad ampliare la propria offerta gratuita. Dal 2 luglio 2025, è disponibile un nuovo canale nazionale accessibile a tutti coloro che possiedono un televisore o decoder di ultima generazione. Si tratta di iL61 NETWEEK, un’emittente fresca che prende il posto di TRAVEL TV e promette di arricchire ulteriormente il panorama dell’intrattenimento televisivo in chiaro. Dove trovare iL61 NETWEEK: doppia numerazione LCN. Il nuovo canale iL61 NETWEEK è giĂ attivo e facilmente sintonizzabile. Lo si può trovare su due numerazioni LCN, ovvero: LCN 61. LCN 561. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Digitale Terrestre: arriva iL61 NETWEEK, il nuovo canale nazionale sul MUX Persidera 1

In questa notizia si parla di: digitale - terrestre - canale - nazionale

Space Economy, l’orbita terrestre diventa una piattaforma digitale per AI, dati satellitari e cloud - Nella Space Economy 4.0, l'orbita terrestre si trasforma in una piattaforma digitale per l'analisi e lo scambio di dati satellitari e cloud.

Nasce Radio24-IlSole24OreTV: dal 24 giugno sul canale 246 del digitale terrestre! Nel giorno del suo 160° anniversario, il Gruppo 24 ORE entra ufficialmente in TV e diventa il primo polo editoriale italiano con una presenza completa su stampa, radio, digi Vai su Facebook

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno; da domani al via il canale 246 sul digitale terrestre; Digitale terrestre: le novitĂ per i canali tv del 28 Giugno 2025.

Digitale Terrestre: arriva iL61 NETWEEK, il nuovo canale nazionale sul MUX Persidera 1 - Dal 2 luglio 2025, è disponibile un nuovo canale nazionale accessibile a tutti coloro che possiedono ... Come scrive chiccheinformatiche.com

Digitale Terrestre: un nuovo canale arriva in tutta Italia - In tutta Italia, proprio in queste ore, si è acceso un nuovo canale sul digitale terrestre: scopri di cosa si tratta e come riceverlo subito. Riporta msn.com