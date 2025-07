Difende una famiglia dal parcheggiatore abusivo e viene massacrato alla testa con una borraccia di metallo

In un quartiere tranquillo, una famiglia si trova improvvisamente a rischio, vittima di un parcheggiatore abusivo aggressivo. Quando un passante coraggioso interviene per difenderla, si trasforma in bersaglio di violenza brutale, sfociata in un grave tentato omicidio. Questa vicenda sconvolgente ci ricorda quanto il coraggio e la senso civico siano fondamentali per proteggere i nostri cari, anche nei momenti pi√Ļ difficili. Continua a leggere.

Aveva agganciato una famiglia, un passante si √® accorto di quanto stava avvenendo ed √® intervenuto. Il parcheggiatore abusivo si √® scagliato contro di lui con una borraccia fino a lasciarlo a terra privo di sensi, √® accusato di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

