Di Gregorio Juve la notte della consacrazione | il portiere bianconero conquista tutti dopo il Real Madrid Pagelle da 8.5 a 9 | Semplicemente perfetto

Di Gregorio Juve, la notte della consacrazione: le pagelle dei quotidiani per l’estremo difensore bianconero. Tutti i giudizi. È stata la notte della consacrazione per Michele Di Gregorio. Dopo un Mondiale vissuto da assoluto protagonista, l’ex Monza ha elevato ancora la sua prestazione contro il Real Madrid. Le pagelle dei quotidiani non sono inferiori all’8, dal Corriere dello Sport a Tuttosport. TUTTOSPORT – «Sontuoso, commuovente e semplicemente perfetto. Per lui i miracoli sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Il primo arriva alla mezz’ora su Bellingham, il più bello – forse – nella ripresa su Arda Guler. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com