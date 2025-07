Delitto di Garlasco sulle impronte in casa Poggi non c' è Dna | dove va la nuova inchiesta?

Il giallo di Garlasco rimane avvolto nel mistero, con le recenti indagini che sembrano ancora lontane da una svolta decisiva. Mentre l’incidente probatorio non ha fornito nuove prove concrete, l’attenzione si concentra ora su dove andrà a parare la nuova inchiesta. In un clima di attesa e suspense, il caso continua a tenere col fiato sospeso l’Italia, lasciando aperti tutti gli scenari.

Non sembrano arrivare materiali e prove utili agli inquirenti dal maxi incidente probatorio in corso nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco a carico di Andrea Sempio. Confermata la semilibertĂ per Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it