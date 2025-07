Deficit idrico Ciciliano Protezione Civile | Situazione critica in Sicilia e Sardegna territori più esposti a rischio idrogeologico

La siccità e il deficit idrico stanno mettendo a dura prova Sicilia e Sardegna, due territori già esposti a gravi rischi idrogeologici. Fabio Ciciliano, Capo della Protezione Civile, ha lanciato un allarme sulla criticità della situazione, evidenziando come le condizioni strutturali delle isole richiedano interventi urgenti e mirati. La questione è più attuale che mai: bisogna agire subito per salvaguardare queste terre preziose e i loro abitanti.

Sicilia e Sardegna si trovano in una situazione “particolarmente critica” per quanto riguarda il deficit idrico. A lanciare l’allarme è Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Secondo Ciciliano, il contesto idrico delle due isole maggiori presenta caratteristiche strutturali molto diverse rispetto al resto d’Italia. “A differenza delle regioni del continente – ha spiegato – dove è possibile un’interconnessione tra le diverse aste fluviali, questa possibilità viene meno per la conformazione geografica di Sicilia e Sardegna”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Deficit idrico, Ciciliano (Protezione Civile): “Situazione critica in Sicilia e Sardegna, territori più esposti a rischio idrogeologico”

