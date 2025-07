David Juve numeri super al Lille! Il dato sull’ultima stagione dell’attaccante canadese che infiamma i tifosi bianconeri

David Juve conquista i cuori dei tifosi bianconeri con numeri da capogiro al Lille! Nella stagione 2024/25, l’attaccante canadese ha partecipato a 37 reti in 49 partite, con 25 gol e 12 assist, collocandosi tra i migliori della Ligue 1. Un rendimento che infiamma le speranze di un ritorno in maglia Juventus e che conferma il suo talento da superstar. La sua evoluzione continua a sorprendere gli appassionati di calcio.

David Juve, numeri super al Lille! Dato sull’ultima stagione relativo al rendimento del calciatore: gol e assist dell’attaccante infiammano i tifosi. Nella stagione 202425 Jonathan David ha partecipato a 37 reti in 49 presenze con il Lille, grazie a 25 gol e 12 assist; tra i calciatori di Ligue 1, considerando tutte le competizioni, solo Ousmane Dembele (46) e Bradley Barcola (39) hanno fatto meglio. A riportarlo è il sito specializzato Opta. Jonathan David è senza dubbio uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico mondiale. Nato il 14 gennaio 2000 a New York, ma cresciuto in Canada, il giovane attaccante ha conquistato le scene europee grazie alle sue prestazioni da protagonista con il Lille, in Ligue 1, e ora è pronto a fare il salto definitivo nel calcio d’élite, alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com