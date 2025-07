David alla Juve ora si punta a Osimhen o Retegui

La trattativa per portare Jonathan David alla Juventus sta per concludersi, aprendo nuove prospettive per l’attacco bianconero. Ora, l’attenzione si sposta su Osimhen o Retegui, candidati ideali per completare il reparto offensivo e rinvigorire il sogno Champions. La Juventus lavora sotto traccia per rafforzarsi e tornare protagonista: l’ultimo capitolo di questa strategia è appena iniziato. Restate sintonizzati, perché il calcio italiano non smette mai di sorprendere.

Jonathan David verso la Juve, in chiusura l’operazione. Osimhen o Retegui per completare l’attacco La Juventus ha ormai bloccato Jonathan David: l’attaccante canadese è destinato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - David alla Juve, ora si punta a Osimhen o Retegui

In questa notizia si parla di: david - juve - osimhen - retegui

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Translate postSinner-Alcaraz: Slam da grandi Vogliono lui Domani la Moldavia, poi il vertice Gravina-Spalletti Chivu disegna l’Inter La Juve tra David e Retegui Osimhen all’Al-Hilal ora o mai più Questa la prima pagina dell’8 giugno! #Corrieredell Vai su X

Sinner-Alcaraz: Slam da grandi Vogliono lui Domani la Moldavia, poi il vertice Gravina-Spalletti Chivu disegna l’Inter La Juve tra David e Retegui Osimhen all’Al-Hilal ora o mai più Questa la prima pagina dell’8 giugno! #CorrieredelloSport Vai su Facebook

Juve, è Jonathan David il primo colpo; Sky - Di Marzio: Intesa di massima Juve-David trovata nella notte. Poi l'assalto a Osimhen; Juventus, non solo Osimhen: anche Gyokeres e Retegui per l'attacco.

David alla Juve, ora si punta a Osimhen o Retegui - di livello: Victor Osimhen è il sogno, ma qualora dovessero sorgere ostacoli nella trattativa con il Napoli, l’alternativa concreta porta ... Si legge su forzazzurri.net

Jonathan David alla Juventus: raggiunta l'intesa di massima nella notte - Nella notte italiana è stato raggiunto l'accordo tra l'attaccante canadese, svincolato dopo l'ultima stagione al Lille, e i bianconeri. Lo riporta sport.sky.it