Dall' euforia post Barça a zero trofei e lo spogliatoio per aria | Inter che è successo in 55 giorni?

Dall’entusiasmo travolgente dopo la vittoria in Supercoppa alla disfatta totale in meno di due mesi, l’Inter ha vissuto una metamorfosi radicale. Dopo il trionfo con Lautaro e soci, il mondo nerazzurro si è spezzato, lasciando lo spogliatoio in frantumi e i trofei ormai un ricordo lontano. Una crisi che scuote la squadra e mette in discussione il futuro del club, tra luci speranzose e ombre inquietanti.

Sono passati meno di due mesi dalla clamorosa impresa di Lautaro e soci contro la squadra di Flick, oggi il mondo nerazzurro si è verticalmente capovolto. E il gruppo spaccato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'euforia post Barça a zero trofei e lo spogliatoio per aria: Inter, che è successo in 55 giorni?

In questa notizia si parla di: euforia - post - barça - zero

Dall'euforia post Barça a zero trofei e lo spogliatoio per aria: Inter, che è successo in 55 giorni?.