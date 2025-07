Dall' estate con Jurassic World al teaser solo in sala dell' Odissea di Nolan | presentate le prossime novità Universal

Dall’estate con Jurassic World al teaser esclusivo dell’Odissea di Nolan, Universal sorprende ancora una volta. La presentazione delle novità dei prossimi sei mesi, conclusasi a Riccione durante Ciné - Giornate di cinema 2025, ha lasciato il pubblico senza fiato. Ne parliamo con la direttrice marketing Giorgia Di Cristo, che ci svela i dettagli di un’offerta cinematografica ricca di emozioni e grandi anteprime.

L'annuncio a sorpresa del primo teaser dell'Odissea di Nolan, sono nelle sale e da oggi, ha concluso col botto la presentazione del listino novità dei prossimi sei mesi di Universal a Riccione, in apertura di Ciné - Giornate di cinema 2025. Ne parliamo con la direttrice marketing Giorgia Di Cristo.

