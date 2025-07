Dalai Lama esclude la Cina dal riconoscimento del suo successore

Il Dalai Lama esclude la Cina dal processo di riconoscimento del suo successore, riaffermando l'autonomia dell'istituzione e la centralità del Gaden Phodrang Trust. Una decisione che rafforza la sovranità spirituale del Tibet, lasciando intendere un futuro in cui la nomina sarà sempre più indipendente da influenze politiche esterne. La sua dichiarazione segna un momento cruciale per il buddismo tibetano e la lotta per l'autonomia culturale.

L'istituzione del Dalai Lama continuerà e "il processo di riconoscimento" di una nuova massima autorità spirituale del Buddismo tibetano "sarà di esclusiva competenza dei membri del Gaden Phodrang Trust, l'Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama", l'unico "ad avere l'autorità di riconoscere la futura reincarnazione ". Il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, nella dichiarazione odierna, ha ribadito che "nessun altro ha la stessa autorità per interferire in questa questione", escludendo qualsiasi ruolo di Pechino. E quest'ultima invece risponde affermando che il successore del Dalai deve essere "approvato dal governo centrale" cinese, come ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.

