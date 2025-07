Dalai Lama | avrò un successore e sarà scelto dalla mia organizzazione

Mcleod Ganj, 2 lug. (askanews) - "In accordo con tutte queste richieste dei miei devoti e studenti riguardo alla mia reincarnazione, affermo che l'istituzione del Dalai Lama continuerà". Con queste parole il Dalai Lama ha annunciato che non sarà l'ultimo. Tenzin Gyatso, 14esima reincarnazione, aveva detto che l'istituzione sarebbe continuata solo su richiesta espressa della popolazione. Il Dalai Lama ha poi precisato che il successore sarà scelto dalla Gaden Phodrang Foundation, organizzazione da lui fondata. Una questione affidata "esclusivamente" a loro, nessun'altro ha "il potere di interferire in questo processo" ha sottolineato, scatenando l'immediata reazione della Cina secondo cui la reincarnazione dovrebbe essere approvata dal governo di Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalai Lama: avrò un successore e sarà scelto dalla mia organizzazione

