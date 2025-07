Dalai Lama annuncia | Non sarò l' ultimo

Il Dalai Lama sorprende il mondo annunciando che la sua reincarnazione non sarà l'ultimo. Tenzin Gyatso, attuale guida spirituale, conferma che l'istituzione del Dalai Lama continuerà nel tempo, con un processo di riconoscimento basato sui segni preposti dal leader defunto. Questa decisione sfida le autorità di Pechino e riafferma l'importanza della tradizione spirituale tibetana. Un messaggio di speranza e resistenza che continua a ispirare milioni di persone.

9.38 L'attuale capo spirituale del buddismo tibetano, Tenzin Gyatso, ha annunciato che "l'istituzione del Dalai Lama sarà perpetuata". Il successore, considerato reincarnazione del Dalai Lama morto,sarà riconosciuto dai segni che questi avrà indicato prima di morire. Nessun altro ha questa autorità, dice. Non riconosce dunque ruolo a Pechino, che dal 1959 controlla il Tibet: Tenzin è in esilio da allora, considerato un ribelle. Ribatte Pechino:Tenzina non ha autorità per decidere da solo, serve l' approvazione del governo centrale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità" al Giunti Odeon.

#NETSnippet | Il 14° Dalai Lama è pronto a fare un annuncio storico il 2 luglio, pochi giorni prima del suo 90° compleanno, con forti indicazioni che affronterà la tanto attesa questione della sua reincarnazione. Secondo Penpa Tsering, Sikyong (Presidente) de Vai su Facebook