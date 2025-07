Dal 9 al 13 luglio Pizza Expò Caserta | musica e divertimento all’ombra della Reggia

Anni di dedizione e creatività nel cuore di Caserta, dove la tradizione si fonde con l’innovazione. Dal 9 al 13 luglio, l’atmosfera magica della Reggia si animerà con il “Caserta Pizza Expò 2025”, un evento che celebra il gusto, la musica e il divertimento sotto le stelle. Un’occasione imperdibile per assaporare eccellenze, ascoltare live e vivere momenti indimenticabili all’ombra della storica reggia. Un traguardo tondo come una pizza, che segna dieci…

CASERTA – Sotto il cielo stellato di luglio, là dove la Reggia di Caserta si riflette nel verde dei Giardini di Maria Carolina, torna a impastarsi il gusto con l’intrattenimento. Dal 9 al 13 luglio, la città borbonica si trasformerà in un crocevia di sapori, profumi e note, accogliendo la decima edizione del “Caserta Pizza Expò 2025”. Un traguardo tondo come una pizza, che segna dieci anni di passione, artigianato, ricerca e condivisione. Dieci anni in cui la pizza – quella vera, identitaria, contemporanea eppure antica – ha saputo raccontarsi non solo come alimento, ma come cultura, emozione e memoria. 🔗 Leggi su Primacampania.it