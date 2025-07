Da Calhanoglu a Vlahovic l’affare che ‘spacca’ la Serie A

Dalle schermaglie ai botta e risposta, la Serie A sta vivendo ore di grande tensione, con Calhanoglu e Vlahovic al centro di un’onda di discussioni infuocate. Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club, il caso Calhanoglu ha acceso gli animi, tra attacchi pubblici e riflessioni sul futuro. Tutto questo fa pensare: cosa riserverà il prossimo capitolo di questa saga calda? Restate con noi per scoprirlo.

Da Calhanoglu a Vlahovic, sono ore caldissime per le big di Serie A. Che cosa sta succedendo Dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club è letteralmente esploso il caso Calhanoglu. Dalle schermaglie si è passati agli attacchi frontali e diretti, come quelli di capitan Lautaro e Marotta, fino ai botta e risposta con il turco. Alta tensione Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro: “Mai tradito questa maglia”. Le ultime sul futuro (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Calhanoglu, ora, rischia sempre più di diventare un separato in casa all’Inter. Come vi stiamo raccontando qui su Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it