Cuneo molestie alla stazione | pronta risposta della Polizia Locale mette in salvo madre e figlia

Una scena di paura si è consumata ieri a Cuneo, vicino alla stazione ferroviaria, quando una madre e sua figlia sono state assistite prontamente dalla Polizia Locale dopo un episodio di molestia. La loro richiesta d’aiuto ha scatenato un intervento immediato, dimostrando ancora una volta come la rapidità e la professionalità delle forze dell’ordine possano fare la differenza. Ecco come la comunità cuneese si schiera a tutela dei più deboli.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Cuneo, una giovane donna con una bambina in passeggino è stata vittima di molestie da parte di un uomo. La richiesta di aiuto, giunta alla centrale operativa della Polizia Locale, ha attivato un tempestivo intervento. Due pattuglie – una del distaccamento di Corso Giolitti e una della sezione Infortunistica – si sono recate immediatamente sul posto. Grazie alla rapidità dell’azione, gli agenti sono riusciti a individuare e identificare l’uomo segnalato, impedendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente. La donna, visibilmente scossa, è stata rassicurata e messa in sicurezza insieme alla sua bambina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cuneo, molestie alla stazione: pronta risposta della Polizia Locale mette in salvo madre e figlia

cuneo - molestie - stazione - polizia

