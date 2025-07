Crepet | ‘Ci siamo adattati alla mediocrità nessuno si ribella più I politici? Schiavi del consenso hanno perso il glamour E sui giovani | Libertà non è vomitare in piazza a 13 anni

In un’Italia dove l’indifferenza sembra aver preso il sopravvento, Paolo Crepet denuncia con fermezza la perdita di coraggio e autonomia dei cittadini, soprattutto dei giovani. Le sue parole ci invitano a riflettere sulla necessità di riscoprire il valore della vera libertà e del senso civico, affinché non si perda il senso di una società che sogna ancora di cambiare. È tempo di risvegliarsi e agire.

Femminicidio ad Afragola, Crepet: “C’è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c’è un problema. Siamo in un baratro per puro egoismo” - Nel triste contesto del femminicidio della quattordicenne di Afragola, lo psichiatra Paolo Crepet esprime preoccupazione per l'impatto dei social media sui giovani.

Crepet: 'Ci siamo adattati alla mediocrità, nessuno si ribella più. I politici? Schiavi del consenso, hanno perso il glamour. E sui giovani: Libertà non è vomitare in piazza a 13 anni; Paolo Crepet in Toscana a Torre del Lago e Siena presenta Il reato di pensare.