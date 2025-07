Covid aspettiamo ancora le scuse delle virostar

Covid, aspettiamo ancora le scuse delle virostar. Recentemente ho letto il libro di Giorgio Buonanno, che smaschera gli errori di OMS, governo e scienziati durante la pandemia. Con una prefazione di Luca Ricolfi, il testo rivela come il bovismo mediatico abbia spesso oscurato verità fondamentali, lasciando il pubblico confuso e vulnerabile. Un'opera che mette in discussione tutto ciò che ci è stato raccontato, invitandoci a riflettere su chi realmente ha sbagliato e perché.

In questi giorni ho letto il libro che l’ingegner Giorgio Buonanno ha dedicato agli errori compiuti dall’Oms, dal governo e pure dagli scienziati, durante la pandemia di Covid. Il silenzio dei negazionisti si apre con una prefazione di Luca Ricolfi, già autore de La notte delle ninfee (sottotitolo: Come si malgoverna un’epidemia ). Il professore, che da anni smonta i luoghi comuni, spiega come, invece di ascoltare i suggerimenti di chi contro il virus insisteva per introdurre meccanismi di ventilazione nei luoghi pubblici, le autorità politiche e sanitarie si siano incaponite su lockdown e vaccini, senza considerare altro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Covid, aspettiamo ancora le scuse delle «virostar»

