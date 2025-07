Courtois infastidito dalle voci sul Mondiale per Club | Uno sbaglio credere a quattro utenti su Twitter

Thibaut Courtois si schiera a difesa del Mondiale per Club, smascherando le voci infondate che circolano sui social. Con fermezza e passione, il portiere belga invita a distinguere tra opinioni e realtà, invitando i tifosi a non lasciarsi ingannare da commenti superficiali. In un mondo in cui le fake news proliferano, le parole di Courtois rappresentano un richiamo alla verità e al rispetto per uno degli eventi più prestigiosi del calcio mondiale. Continua a leggere.

Thibaut Courtois prende le difese del Mondiale per Club scagliandosi contro chi sta criticando questo torneo: "Se credete a quattro utenti di Twitter vi sbagliate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: courtois - mondiale - club - quattro

Juventus I portieri convocati per il Mondiale per club: con Di Gregorio e Pinsoglio anche Daffara e Garofani Sono quattro i portieri convocati da Igor Tudor per il primo mondiale del club nel nuovo formato che si svolgerà negli USA dal 14 giugno al 13 luglio. Ins Vai su Facebook

Courtois infastidito dalle voci sul Mondiale per Club: Uno sbaglio credere a quattro utenti su Twitter; R. Madrid - Juventus (1-0) Mondiale per club 2025; MONDIALE PER CLUB 2025 – OTTAVI DI FINALE: IL REAL MADRID SI QUALIFICA PER IL TURNO SUCCESSIVO IMPONENDOSI DI MISURA (1-0) SU UNA BUONA JUVENTUS.

Courtois infastidito dalle voci sul Mondiale per Club: “Uno sbaglio credere a quattro utenti su Twitter” - Thibaut Courtois prende le difese del Mondiale per Club scagliandosi contro chi sta criticando questo torneo: "Se credete a quattro utenti di Twitter ... Si legge su fanpage.it

Courtois ammette cosa sta succedendo al Real dopo Ancelotti: “Non può cambiare tutto in quattro giorni” - Assimilare le nuove idee di Xabi Alonso non è facile: “Facciamo ancora i movimenti che ci chiedeva di fare ... Secondo fanpage.it