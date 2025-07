Courtois e le difese al Mondiale per club | Il livello non è assolutamente basso

Il Mondiale per club continua a dividere opinioni: tra chi lo elogia come un'occasione unica di competizione globale e chi, invece, ne critica la organizzazione e il livello. Stéphane Courtois, tra i protagonisti della difesa, ha dimostrato che il livello non è affatto basso, sfidando le critiche e sottolineando la qualità delle squadre e delle prestazioni. La vera sfida, dunque, non risiede solo sul campo, ma anche nel riconoscere il valore di una manifestazione che...

Roma, 2 luglio 2025 – Mondiale per club: c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, non esiste una via di mezzo. Nelle ultime settimane si sono sentite varie critiche sulla competizione, a partire da Luis Enrique, che si è lamentato con la Fifa per le condizioni dei campi sia per l'allenamento che per la partita fino ad arrivare a Maresca, che ha definito "una barzelletta" il Mondiale per club, date le numerose interruzioni che si sono verificate fino ad ora. Altre critiche sono arrivate per le condizioni climatiche estreme, che hanno visto diverse squadre andare in difficoltà, con Kovac (allenatore del Borussia Dortmund ) che ha evidenziato come, secondo lui, le squadre sudamericane siano più abituate a giocare con queste temperature.

