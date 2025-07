cortonantiquaria torna dal 23 agosto al 7 settembre

Cortonantiquaria torna a incantare gli amanti di storia e arte dal 23 agosto al 7 settembre, nell’incantevole cornice dell’ex convento di Sant’Agostino a Cortona. Con 63 anni di tradizione, questa fiera rappresenta un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati. Quest’anno, tra le novità più attese, si svelano esposizioni esclusive e iniziative che promettono di rendere questa edizione ancora più memorabile, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama antiquario italiano.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Cortonantiquaria torna dal 23 agosto al 7 settembr e. Da 63 anni l’imperdibile appuntamento per gli appassionati di collezionismo e antichità è con Cortonantiquaria, ospitata nell’ex convento di Sant’Agostino. L’edizione 2025 della più antica fiera d’Italia sarà in programma dal 23 agosto al 7 settembre, con le sue meraviglie d’arte nel cuore antico di Cortona. Tra le novità che connotano la prestigiosa fiera quest’anno: torna a Cortona per la prima volta dalla dispersione ottocentesca, esposta a latere della rassegna antiquaria, la predella della pala dell’Annunciazione di Francesco Signorelli, conservata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it