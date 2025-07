Corsi sostegno INDIRE 2025 ecco le FAQ ufficiali | il punto su sedi esami corsi a luglio e agosto RISPOSTE

Se sei un docente interessato ai corsi di sostegno indire 2025, non puoi perderti le FAQ ufficiali che chiariscono ogni dubbio. Con aggiornamenti su sedi d’esame, date di luglio e agosto e requisiti specifici, questa guida ti offrirà tutte le risposte necessarie per affrontare al meglio il percorso. Scopri come prepararti e quali opportunità ti aspettano nel settore del sostegno, tutto sotto la guida esperta di Elsa Maria Bruni.

Corsi Indire sostegno art. 6 e 7 del DL 712024 riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio sostegno nel grado richiesto negli ultimi cinque anni e specializzati estero. Elsa Maria Bruni, consigliera di amministrazione Indire dal 26 febbraio, docente ordinario di Didattica e Pedagogia speciale, presso l’UniversitĂ degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara (dove dirige il Tfa ordinario) risponde ad alcuni quesiti sull'organizzazione delle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

