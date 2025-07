Correggio rubano costosa bici elettrica da un' azienda

Una notte di furto che ha lasciato senza parole la comunità di Correggio: due ladri sono riusciti a entrare nell’azienda, approfittando di un gabbiotto lasciato aperto, e hanno portato via una bici elettrica dal valore di oltre 2.500 euro. La scoperta del furto ha portato immediatamente alla denuncia alle autorità locali, dando il via alle indagini. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare presto i responsabili di questo episodio criminoso.

Correggio (Reggio Emilia), 2 luglio 2025 - Si sono introdotti in due all’interno di un’ azienda a Correggio. E approfittando del gabbiotto d’ingresso lasciato aperto, sono entrati senza forzare serrature, portando via una bici elettrica del valore di almeno 2.500 euro. Solo più tardi ci si è accorti del furto, subito denunciato ai carabinieri della caserma di Correggio, facendo avviare le indagini. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere fornite dal titolare dell’azienda, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare i due giovani presunti autori del furto, in quanto già noti alle forze dell’ordine per altri simili episodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, rubano costosa bici elettrica da un'azienda

