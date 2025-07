Continui blackout per il troppo caldo | E-Distribuzione scrive al sindaco di Bollate

L'emergenza blackout causata dall'ondata di caldo sta mettendo a dura prova le città della nostra zona. La rete elettrica, sforzata da temperature record, ha subito guasti che hanno interessato numerose zone di Bollate e paesi limitrofi. Per affrontare questa criticità, il sindaco Francesco Vassallo ha prontamente contattato E-Distribuzione, chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. La soluzione al problema è ancora in corso, ma l'impegno comune non si ferma.

Nei giorni scorsi, a causa dell’eccezionale e prolungata ondata di calore, si sono verificati guasti sulla rete elettrica di Bollate che hanno interessato molte zone. Problemi simili si sono verificati anche a Cormano, Cusano Milanino, Cinisello e Sesto San Giovanni. Il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo si è interessato al problema contattando E-Distribuzione, la società . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: bollate - sindaco - distribuzione - continui

