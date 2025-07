Consulenti famiglia Poggi | ' L' impronta 33 non è di Sempio'

La famiglia Poggi si affida a consulenti esperti per chiarire il mistero della traccia palmare 33, collegata all'indagine sulla misteriosa vicenda di Andrea Sempio. Le analisi hanno dimostrato l’estraneità dell’impronta alla dinamica degli omicidi, escludendo ogni coinvolgimento dell’indagato. Con questa forte evidenza, i legali Tizzoni e Compagna chiedono ai PM di approfondire ulteriormente, affinché verità e giustizia possano emergere con chiarezza.

La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, e le analisi hanno stabilito la "estraneitĂ dell'impronta alla dinamica omicidiaria" e la non "attribuibilitĂ della stessa ad Andrea Sempio". Da qui i legali dei familiari, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno chiesto ai pm di "sollecitare" un incidente probatorio su questa impronta. Istanza che, però, è stata "rigettata" dai pm. Lo si legge in una nota degli avvocati della famiglia di Chiara. "Alla luce del comunicato stampa diffuso dalla Procura di Pavia il 21 maggio scorso - scrivono gli avvocati Tizzoni e Compagna - in merito all'attribuzione ad Andrea Sempio dell'impronta palmare n. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consulenti famiglia Poggi: 'L'impronta 33 non è di Sempio'

In questa notizia si parla di: impronta - sempio - consulenti - famiglia

