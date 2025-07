Conferma del docente di sostegno anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati

Conferma del docente di sostegno: il Consiglio di Stato respinge definitivamente il ricorso dei sindacati, segnando una vittoria netta per le recenti politiche scolastiche. Dopo un'aspra battaglia giudiziaria, le organizzazioni sindacali della scuola si vedono costrette ad accettare questa decisione, che rafforza le disposizioni sulla continuitĂ didattica nel sostegno. Un epilogo che potrebbe influenzare profondamente il futuro dell'inclusione scolastica in Italia.

Una battaglia giudiziaria che sembrava destinata a protrarsi si è conclusa con una doppia sconfitta per le organizzazioni sindacali della scuola. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 2 luglio ha respinto l'appello cautelare presentato dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza-Cgil e dalla Federazione Gilda-Unams contro il decreto ministeriale sulla continuitĂ didattica del sostegno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - conferma - docente - consiglio

Fine vita, la Consulta conferma il requisito del sostegno vitale. “Cintura di protezione” per fragili, anziani e soli - La Corte Costituzionale ha confermato l'importanza del sostegno vitale come cintura di protezione per gli anziani fragili e soli, ribadendo decisioni precedenti del 2019 e del 2024.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto 32 con il quale ha dettato le disposizioni per confermare i docenti di sostegno sullo... Vai su Facebook

Continuità docenti di sostegno: il 1° luglio l’udienza d’appello; Conferma docente sostegno, cosa conviene fare ai docenti? Risponde l’esperto; Conferma docente di sostegno anche per il 2025/26: la richiesta della famiglia non è vincolante per il supplente.

Conferma Docenti sostegno precari su richiesta famiglie 2024 - approvato il 24 maggio dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella GU Serie Generale n. Segnala ticonsiglio.com

Conferma docente sostegno, cosa conviene fare ai docenti? Risponde l'esperto - Notizie Scuola - Tecnica della Scuola - Io consiglio per adesso ai docenti di accettare, tanto l’accettazione in questo momento non è un vincolo, ... tecnicadellascuola.it scrive