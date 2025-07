Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | prove scritte il 16 e 17 luglio Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento

Sei un aspirante insegnante di religione cattolica in attesa delle prove scritte? Le convocazioni ufficiali sono finalmente arrivate e gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando i dettagli per le sessioni del 16 e 17 luglio. Questo passo cruciale, previsto dai DM 103 e 104/2024, segna un momento decisivo nel percorso di selezione. Resta aggiornato: le prossime ore saranno decisive per il tuo futuro nel mondo dell’educazione religiosa.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le convocazioni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di cui ai DM 103 e 1042024. L'articolo Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

