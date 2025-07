Concorso IRC | posti vacanti dopo i pensionamenti e assunzioni Chiarimenti

Se ti stai chiedendo cosa succederà ai posti vacanti dopo i pensionamenti nel nuovo concorso IRC, sei nel posto giusto. Gli esperti chiariscono che non tutti i posti saranno coperti a settembre, poiché le cattedre vacanti derivanti dai pensionamenti non rientrano nelle autorizzazioni per le assunzioni imminenti. Scopriamo insieme le novità e il calendario delle prove, per essere sempre aggiornati sulle opportunità di ruolo.

A seguito del nuovo concorso IRC, sorge un dubbio: i posti vacanti a seguito dei pensionamenti saranno coperti tutti a settembre? Gli esperti chiariscono che ciò non avverrà. Le cattedre vacanti a seguito dei pensionamenti non rientrano nei posti autorizzati per le prossime immissioni in ruolo. Il calendario delle prove Il Ministero dell’Istruzione e del . Concorso IRC: posti vacanti dopo i pensionamenti e assunzioni Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

