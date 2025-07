Como Lake Cocktail Week un viaggio tra mixology e gusto

Benvenuti alla Como Lake Cocktail Week, un’esperienza sensoriale tra arte e gusto immersa nella magia del Lago di Como. Tra paesaggi mozzafiato e cocktail creativi, questo evento celebra l’eccellenza della mixology locale. Fino al 6 luglio, le location più iconiche si trasformano in scenari di sipario per i maestri del settore, regalando emozioni indimenticabili a ogni sorso. Non perdere questa straordinaria fusion di cultura, natura e arte del bere.

L'aria fresca del lago di Como, il sole che si riflette sulle acque cristalline, e un profumo di cocktail appena preparati ad arte: così ha preso vita la Como Lake Cocktail Week, l'evento che, fino al prossimo 6 luglio, trasforma le location più iconiche di questa incantevole zona in un palcoscenico per la mixology d'autore. Quest'edizione, giunta al suo sesto capitolo, vede come protagonisti alcuni dei migliori bar e chef del territorio lariano, unendo tradizione e innovazione in un'esplosione di sapori e creatività. L'obiettivo? Educare al bere bene, con responsabilità e qualità. E ovviamente scegliere il drink vincitore di quest'anno, che entrerà subito nella carta dei drink della location premiata dai giudici.

