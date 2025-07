Come il duello scudetto | il Napoli sfida l’Inter sul mercato | Contesa per il difensore a suon di milioni

Come il duello scudetto, anche sul mercato Napoli e Inter si sfidano senza esclusione di colpi. La contesa per un difensore di talento infiamma le trattative, con i due club pronti a mettere sul piatto milioni di euro. Dopo aver scritto una stagione da protagonisti in campo, ora si contendono il medesimo gioiello, pronti a sorprendere ancora una volta: la battaglia è appena iniziata.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

#NapoliNews Il caso Beukema infiamma il mercato: il difensore olandese non molla la presa per lasciare il Bologna e volare da Conte #Calciomercato #Beukema #Bologna #Inter Nel calcio di oggi, le sceneggiate non mancano mai. Leggi le altre notizie di Sp Vai su Facebook

Inter e Napoli, lotta apertissima anche sul mercato: assalto al difensore vicino alla scadenza; Napoli, due difensori per la Champions: Conte beffa l’Inter | CM.IT; Napoli, Inter e Roma sulle tracce di Solet: l'Udinese fissa il prezzo del difensore.

