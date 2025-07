Coma_Cose in crisi lei ha baciato un altro | l’indiscrezione

Tensioni inaspettate scuotono il mondo dei Coma_Cose, il duo italiano amatissimo. Dopo un matrimonio appena celebrato, rumors di crisi e un presunto tradimento mettono a dura prova il legame tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. La loro storia d'amore, un tempo solida, ora sembra attraversare una fase complicata. Ma cosa c’è davvero dietro queste indiscrezioni? Il futuro del duo potrebbe essere in bilico, lasciando fans e addetti ai lavori senza parole.

Tira vento di crisi sui ComaCose, il duo italiano formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. O almeno così sussurrano le indiscrezioni piĂą recenti. Uniti da tempo, sia professionalmente sia privatamente, i due sono convolati a nozze neppure un anno fa. Ma nell’ultimo periodo il rapporto si sarebbe incrinato e lontano dal palco i coniugi sarebbero piĂą lontani che mai. ComaCose, spunta il presunto tradimento. Francesca Mesiano, in arte California, voce femminile del duo ComaCose, sarebbe stata sorpresa in uno scatto mentre bacia un uomo che non è il marito, Fausto Zanardelli. L’immagine, diventata virale rapidamente sui social anche se non così nitida, ha alimentato una serie di voci riguardo una possibile crisi in una delle coppie simbolo dell’indie italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Coma_Cose in crisi, lei ha baciato un altro”: l’indiscrezione

