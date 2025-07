Coincidenza incredibile | Palio rinviato per pioggia terzo stop di seguito in tre carriere

Una giornata che sembrava promessa di emozioni e tradizione si trasforma in un vero e proprio colpo di scena. La pioggia, implacabile, costringe il rinvio del Palio di Siena, segnando il terzo stop consecutivo in altrettante corse. Un evento che resterĂ nella memoria, un episodio che i sognatori di Siena racconteranno ai nipotini con un sorriso incredulo. Ma quali altre sorprese ci riserva questa straordinaria giornata?

Siena, 2 luglio 2025 – Davvero una serie di sfortunati eventi. “Qualcosa che potremo raccontare ai nipotini”, dice Giovanni Sportoletti, presidente del Comitato Amici del Palio. Siena vive una giornata strana, con il colpo di scena finale. Nel giorno del Palio del 2 luglio tutto è rinviato a causa della pioggia. Una mattinata torrida, poi l’inversione di tendenza. La Regione emette un’allerta gialla anche per Siena. E alle 15 iniziano le prime gocce in piazza, gocce che poi si trasformano in pioggia vera e propria. Le persone che erano giĂ in piazza, pronte a godersi la carriera, tirano fuori ombrelli e mantelline. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coincidenza incredibile: Palio rinviato per pioggia, terzo stop di seguito in tre carriere

