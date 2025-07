Clan silenzi e parrucchieri | dalla Lazio dello scudetto alla Thula quando lo spogliatoio si spacca

Nel mondo del calcio, anche le squadre più vincenti affrontano momenti di tensione e scontri interni, come dimostrano storie di clan, silenzi e rivalità tra grandi campioni. Dalla Lazio allo scudetto, passando per le tensioni nello spogliatoio, ogni episodio rivela come le difficoltà interne possano mettere alla prova l’unità e la forza di una squadra. E proprio in questi momenti, emerge il vero carattere dei club più forti.

Non andare d'accordo capita anche a chi vince, ma rende molto più difficile riuscirci. Nel 1975 i biancocelesti si allenavano in due gruppi, Kahn al Bayern non rivolgeva la parola a Schweinsteiger. E quando Burdisso a Roma mise in discussione Totti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Clan, silenzi e parrucchieri: dalla Lazio dello scudetto alla Thula, quando lo spogliatoio si spacca

