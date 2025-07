Clamoroso in Formula 1 | Verstappen lascia la Red Bull c’è l’accordo con il nuovo team!

Clamoroso in Formula 1: Max Verstappen lascia la Red Bull dopo nove anni e si prepara a un nuovo capitolo con un team ancora top secret. La decisione del quattro volte campione, maturata dopo recenti eventi, scuote gli appassionati e cambia le carte in tavola della massima categoria motoristica. Quale sarà il suo prossimo passo? Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l'angolo.

Max Verstappen ha deciso il suo futuro: il quattro volte campione della Formula 1 è pronto a dire addio alla Red Bull. Dopo nove anni, Max Verstappen avrebbe deciso di mettere fine alla sua avventura alla guida della Red Bull. Il quattro volte campione della Formula 1 sarebbe pronto a togliersi i gradi da leader del team austriaco per sposare un nuovo progetto e continuare a vincere. Una scelta che Max avrebbe maturato dopo quanto successo fino a questa fase della stagione, in cui la Red Bull non è parsa minimamente competitiva rispetto alle McLaren. Nell'ultimo weekend, andato in scena in Austria, Max Verstappen è stato buttato fuori pista da Kimi Antonelli, dicendo praticamente addio al titolo piloti.