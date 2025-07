Cina | Hong Kong celebra 28mo anniversario ritorno a madrepatria con unita’ gioia

Hong Kong ha celebrato con entusiasmo il 28° anniversario del suo ritorno alla madrepatria, un momento di unità e gioia condivisa. La città si è riempita di festeggiamenti, riflettendo un sentimento di armonia e speranza per il futuro. Un evento che non solo ricorda la storia, ma anche il forte legame tra Hong Kong e la Cina continentale. Per scoprire di più, visita il video allegato.

Hong Kong ha respirato un'atmosfera festosa e armoniosa ieri, in occasione del 28mo anniversario del suo ritorno alla madrepatria.

