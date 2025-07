Cina | guardie di Grande Muraglia passano testimone a nuove generazioni

Nella Grande Muraglia, il passato e il futuro si incontrano sotto lo sguardo attento delle nuove generazioni di guardie. Dai vigilanti decennali di Zhang Heshan all’innovativa sorveglianza con droni di Zhang Peng, questa evoluzione testimonia come la tradizione si rinnovi abbracciando la tecnologia. Un passaggio di testimone che promette di preservare un capolavoro dell’ingegneria mondiale per le generazioni a venire. Per scoprire di più, visitate il video completo.

Un passaggio di consegne generazionale nella salvaguardia della Grande Muraglia. Dalle pattuglie decennali di Zhang Heshan all'osservazione con droni di Zhang Peng, la tradizione incontra la tecnologia per proteggere questa meraviglia dell'ingegneria.

