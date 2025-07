Cina | anastomi asiatici volano sopra lo Yunnan

Nel cuore dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, un’impressionante scena naturale si svolge ogni giorno: oltre 100 cicogne protette volteggiano in cielo, creando uno spettacolo di rara bellezza sul lago Fuxian. Questi maestosi uccelli dipingono il cielo con grazia e armonia, ricordandoci l’importanza di preservare la biodiversità. Per vivere questa meraviglia visiva, vi invitiamo a scoprire il video completo visitando il link indicato.

Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: anastomi asiatici volano sopra lo Yunnan

